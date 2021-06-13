أخبار عاجلة

أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
مفاجأة.. حسام حبيب يؤكد صحة تسريب والده ويعلن مقاضاته -
وفاة المياردير أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس عن عمر 91 عاما -
جورجينا ترقض وتمرح مع كريستيانو جونيور -
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو -
«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا» -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

نساء كندا: طفح الكيل!

Print
نساء كندا: طفح الكيل! نساء كندا: طفح الكيل!
" وكالة أخبار المرأة "

على الرغم من الإجراءات المفروضة للحدّ من تفشّي الجديد في البلاد، تظاهر أخيراً آلاف الكنديات والكنديين في مقاطعة كيبيك، وخصوصاً في مدينة مونتريال، تنديداً بالعنف ضدّ النساء. أتى ذلك بعد مقتل ثماني نساء في المقاطعة في خلال ثمانية أسابيع، وقد دعا المتظاهرون إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة هذه "الآفة".
وقد شهدت مونتريال المسيرة الكبرى من بين التظاهرات المختلفة التي قارب عددها العشرين في المقاطعة، إذ شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، وفق المنظّمين. وأطلق المتظاهرون هتافات، من بينها: "طفح الكيل... لا نريد أيّ ضحية إضافية" في خلال المسيرة التي أقيمت في أجواء هادئة في وسط مونتريال. كذلك رفع المشاركون لافتات حملت شعارات، من بينها "الحبّ لا يقتل" و"نريد إصلاحات قبل أن نموت كلنا".
وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت، أوّل من أمس، وفاة امرأة قبل أيام في شمال المقاطعة نتيجة جريمة قتل، ليمثّل ذلك الجريمة الثامنة التي تستهدف نساء في ثمانية أسابيع. ودعا مسؤولون من الهيئات الأربع المنظمة للتظاهرات والمدافعة عن النساء المعنّفات، حكومة رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا لوغو، إلى بذل جهود إضافية، وخصوصاً على صعيد تمويل مراكز الإيواء لضحايا هذا العنف. يُذكر أنّ لوغو وعد، في مقابلة أجراها أخيراً، بأنّه سيهتم شخصياً بهذا الملف، متعهداً إعلان تدابير سريعة لتعزيز مكافحة العنف ضد النساء.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية