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القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن ما يتم تداوله من أحاديث وأرقام وإحصائيات تخص زواج الأطفال والزواج المبكر فى مصر غير صحيحة، موضحة أن النسبة فى مصر الآن تقل عن 2%، ولا يمكن وصفها بالظاهرة.

وأكدت مايا مرسى أن حياة طقل واحد مهمة، موضحة أن آخر توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يخرج البرلمان بقانون يمنع زواج الأطفال، مشيرة إلى أهمية أن يكون لدى النواب إحصائيات صحيحة عن نسبة الزواج المبكر ليكون ردودهم فى المحافل الدولية صحيحة.

وطالبت مايا مرسى بضرورة الإسراع فى إصدار القانون الذى قدمه المجلس القومى للطفولة والأمومة فى البرلمان السابق وتم تقديمه مجددًا اليوم لمجلس النواب، مؤكدة أنه سوف يساهم فى تقليل نسبة الزواج المبكر، لأنه يضع عقوبة مشددة على موثق عقد زواج الأطفال.

وأضافت مايا، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لمناقشة دور المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية بالدول الأفريقية، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية تلعب دورًا مهمًا فى إعادة تأهيل السيدات الناجيات من النزاعات بالدول الأفريقية، مشيرة إلى أن خلق الكثير من الآليات المتعلقة بحقوق المرأة بأسماء مختلفة يضعف الكيان والقضية.

كما لفتت أيضًا إلى أن العنف الأسرى يحتاج تعريف للجريمة وليس تغليظ العقوبة فقط، موضحة أن العنف الأسرى لا يتوقف عند الزوجين، إنما يمتد للأب وأبنائه والأخ وأخته.