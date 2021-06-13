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: فتح الطيران مع خلال أسابيع

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الجزائر تنتظر نتائج انتخابات قاطعها الناخبون

تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة، مما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين...

e88e0b1253.jpgالجزائر: أ ف ب
85299d69eb.jpg03 ذو القعدة 1442 هـ

تحديد هويات ضحايا داعش في العراق

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، رفع رفات 123 شخصا من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»، من أجل مطابقة عينات من الحمض...

icon-byline.pngبغداد: أ ف ب
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

أبرز مقررات قمة G7 من اللقاحات إلى المناخ مرورا بالدبلوماسية

من اللقاحات إلى الوقاية من جائحات مستقبلية مرورا بحالة الطوارئ المناخية والمخاطر التي تشكّلها والصين، في ما يلي أبرز مقررات...

icon-byline.pngلندن: أ ف ب
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة

كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

الاحتلال يصوت على حكومة قد تنهي حكم نيتانياهو

يستعد الاحتلال الإسرائيلي لفتح صفحة جديدة مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد لـ«التغيير»، قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: أ ف ب
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

G7 : إيران لن تحصل على سلاح نووي

أكد قادة مجموعة السبع في نهاية قمتهم التزامهم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ودعا القادة، إيران إلى وقف كل الإجراءات التي تقوض...

icon-byline.pngلندن: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

قادة مجموعة السبع يدعون إلى فتح تحقيق جديد في أصول كورونا

دعا قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إلى فتح تحقيق جديد في أصول جائحة "كوفيد19-"، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين. وجاء في...

icon-byline.pngلندن الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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