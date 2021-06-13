تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة، مما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين...
أعلنت السلطات العراقية، الأحد، رفع رفات 123 شخصا من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»، من أجل مطابقة عينات من الحمض...
من اللقاحات إلى الوقاية من جائحات مستقبلية مرورا بحالة الطوارئ المناخية والمخاطر التي تشكّلها روسيا والصين، في ما يلي أبرز مقررات...
كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...
يستعد الاحتلال الإسرائيلي لفتح صفحة جديدة مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد لـ«التغيير»، قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين...
أكد قادة مجموعة السبع في نهاية قمتهم التزامهم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ودعا القادة، إيران إلى وقف كل الإجراءات التي تقوض...
دعا قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إلى فتح تحقيق جديد في أصول جائحة "كوفيد19-"، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين. وجاء في...