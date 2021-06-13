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نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات

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نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات
قال إن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس كورونا

نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص.

وفي التفاصيل، أوضح ‏نائب وزير الحج وفقًا لتغريدات بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة: نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0٪، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص.

وأشار ‏الدكتور "مشاط" إلى أنه يمكن للمرأة أن تحج دون محرم مع عصبة من النساء، لافتًا إلى أن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس كورونا، ولن يوجد تفاضل في القبول بين الجنسيات.

وأكد أنه يجب دفع الرسوم بعد 3 ساعات من اعتماد الطلب ومن لم يسدد بالوقت المحدد فسيتم استبداله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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