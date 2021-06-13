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"بايدن" يطالب الصين بفتح مختبر ووهان للمحققين لتحديد منشأ "كورونا"

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"بايدن" يطالب الصين بفتح مختبر ووهان للمحققين لتحديد منشأ "كورونا" "بايدن" يطالب الصين بفتح مختبر ووهان للمحققين لتحديد منشأ "كورونا"
قال: غياب الشفافية قد يولّد وباء آخر

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الصين بالسماح بدخول محققين دوليين إلى مختبر ووهان؛ لتحديد ما إذا كان ظهور كان طبيعيًّا، أم نتيجة خطأ معملي.

وقال "بايدن" في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في بريطانيا: "ينبغي أن يُسمح لنا بالدخول؛ لأن غياب الشفافية قد يولّد وباء آخر"، وفقًا لـ"رويترز".

ودعا قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إلى فتح تحقيق جديد في أصول جائحة "كوفيد –19"، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وظهرت حالات الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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