صور وفيديو .. إنجاز متميز للفارس محمد زيادة فى فرنسا رغم الإصابة البليغة

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حقق الفارس المصري المتألق محمد طاهر زيادة إنجازًا رائعا في بطولة فرنسا الدولية على الرغم من الإصابة الصعبة التي تعرض لها قبل أسبوع واحد فقط في سويسرا حيث أصيب في حادث سير خلال مشاركته في بطولة سويسرا الدولية.

وعلى الرغم من تعليمات الأطباء بعدم مشاركة الفارس بعد الحادث في أي بطولات لبعض الوقت لحين تعافيه تماما من الإصابات التي حلت به، حيث أصيب في الحادث بخلع فى الكتف اليسار لم يتعاف منه بجانب جروح وكدمات ألمت بجسده ووصل عدد الغرز فى وجهه أكثر من ٥٠ غرزة أثرت على عينه وما تزال متواجدة وسيتم إزالتها خلال الأسبوع المقبل، ولكنه فضل المخاطرة وتحمل الآلام فى جسده مقابل تمثيل مصر الغالية في بطولة فرنسا الدولية.

واعترافا من الفارس المصري المتألق بجميل بلاده عليه والتي يعتز بالانتماء إليها، أصر محمد طاهر زيادة على المشاركة تحت علم بلاده مصر رغم الإصابات التي يعاني منها في بطولة دولية كبيرة بحجم بطولة فرنسا الدولية وهي "لابول الدولية للفروسية خمس نجوم" ومن أكبر بطولات العالم للفروسية وتضاهى فى ارتفاعاتها وفنياتها كافة البطولات الأولمبية، وشهدت مشاركة أعظم الدول فى الفروسية على مستوى العالم والتى يحمل أبطالها العديد من الميداليات وأبطال العالم والأولمبياد كونهم من أفضل ٥٠ فارسا على مستوى العالم.

ومن بين الدول التي شاركت في بطولة فرنسا الدولية، المكسيك، هولندا، أستراليا، ايرلندا، اسبانيا، تركيا، سلوفانيا، كولومبيا، البرازيل، سويسرا، كندا، إيطاليا، بلجيكا، السويد، بريطانيا، لوكسمبرج، وفرنسا البلد المضيف صاحبة الأرض ومصر الدولة العربية الوحيدة ضمن عظماء الفروسية.

وحصل الفارس المصري بعد نهاية جولتين الأولى بدون أخطاء والثانية بإسقاط سد واحد وزمن ٤٧ ثانية بزيادة أقل من ربع الثانية الفارس الحاصل على المركز الرابع.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الأول والثانى من فرنسا والثالث سويسرا والرابع ايرلندا والخامس من مصر، حيث يعتبر الفارس المصري هو الأقل بين الفرسان الأوائل في الخبرات والمشاركات الدولية والأولمبية، وهو ما يبشر مصر بالمنافسة اي ميدالية في. أولمبياد طوكيو، في ظل الإعداد المتميز لفرسان مصر من جانب اتحاد الفروسية، خلال الفترة المقبلة، وإشراف اللجنة الأولمبية على برنامج إعداد الفرسان لطوكيو.

ويطبق الاتحاد المصرى للفروسية الخطة الشاملة التى بنيت على منهج علمى متكامل من الناحية الفنية والبدنية والصحية والتدريب النفسى والإبقاء على الحالة الصحية المتكاملة للخيول التى تعد الأداة الرئيسية فى رياضة الفروسية علما بأن هذه الخيول مملوكة لفرسانها ملكية كاملة ودائما يضعوها تحت تصرف بلدهم الغالية لتمثيلها على أعلى صورة تليق بها.