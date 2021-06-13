بلوجر: لا بد من وجود رقيب على محتوى اليوتيوب

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قالت البلوجر أمل سمير، إنه لا بد من وجود رقيب على محتوى اليوتيوب وما يُقدم عليه، خاصة وأن كل فئات المجتماع بأعمار مختلفة يشاهدون هذا المحتوى من الأولاد والبنات، ولا بد من تقديم أشياء مفيدة للناس للاستفادة منه.

وأضافت «سمير»، خلال لقائها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنا وزوجي البلوجر حليم بركات نتقبل أي نقد للمحتوى الذي نقدمه ونعمل على تطويره لتقديم محتوى مفيد لجميع الفئات من الصغار والكبار.

وتابعت: «يتضمن محتوى فيديوهاتنا شيئًا من الكوميديا والمقالب وتُناسب فيديوهاتنا جميع الأعمار صغار وكبار، ناصحة الشباب بأخد خطوة الزواج وأنه موضوع سهل وبسيط وأن الفلوس ليست كل شئ ويجب على الأهالي التخفيف من مطالب الزواج.

