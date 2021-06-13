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يورو 2020 .. فينالدوم يقود تشكيل هولندا أمام أوكرانيا

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يورو 2020 .. فينالدوم يقود تشكيل هولندا أمام أوكرانيا يورو 2020 .. فينالدوم يقود تشكيل هولندا أمام أوكرانيا

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أعلن فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة أوكرانيا بعد قليل.

ويلتقي منتخب هولندا مع أوكرانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالتالي:

حراسة المرمي: ستكلنبيرج.

خط الدفاع: دالي بليند – ستيفين دي فراي – جورين تيمبر.

خط الوسط: باتريك فان أنهولت – فرانكي دي يونج – جورجينو فينالدوم – مارتن دي رون – دينزيل دومفريس.

خط الهجوم: ميمفيس ديباي – فوت فيغروست.

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