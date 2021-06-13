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استقر الفرنسي باتريس كارتريون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل عدد من لاعبي الفريق، في نهاية الموسم الجاري، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الفترة المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، استقر على رحيل محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق، في نهاية الموسم، بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق في الفترة الماضية.

كما استقر المدرب الفرنسي على رحيل المدافع محمد عبدالسلام، بسبب عدم قناعته بمستواه الفني، حيث طلب من إدارة النادي التعاقد مع مدافع أخر بديلاً له.

ورفض كارتيرون، تجديد التعاقد مع أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الجاري، بسبب تحفظه على مستواه البدني.