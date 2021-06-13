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برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

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تمكن فريق برشلونة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد غياب ست سنوات إذ حصد لقبه الأخير عام 2016.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 36- 23 مما يظهر تفوق واضح لصالح برشلونة.

ويعد فريق برشلونة هو البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد برصيد 10 ألقاب.

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

المصرى اليوم

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