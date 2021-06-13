العسال يعلق علي احالة دعواه للمفوضين: اللائحة الموحدة بها اخطاء قانونية

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نظرت اليوم محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة من المستشار محمود العسال ضد وزير الشباب والرياضة طعنا على اللائحة المالية للوزارة وقد تم تاجيل الدعوى ل الخامس والعشرون من شهر يوليو لإيداع هيئة المفوضين تقريرها

وأكد المستشار محمود العسال مقيم الدعوي والمحامي بالنقض فى مرافعته اليوم إستناد دعواه لنص المادة ٦٣ من قانون مجلس الدولة والمادة ٢٢٤ من الدستور المصرى وان لائحة الوزارة بها العديد من الأخطاء القانونية.

كانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد قررت منذ قليل إحالة الدعوي المقامة من محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك على قرار وزير الشباب والرياضة اعتماد اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، والتي تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واضاف العسال ان انه فى انتظار تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى وبعدها يتم حجز الدعوى للحكم