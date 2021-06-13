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وزير الرياضة يهنيء الجندي بالتأهل لأولمبياد طوكيو

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وزير الرياضة يهنيء الجندي بالتأهل لأولمبياد طوكيو وزير الرياضة يهنيء الجندي بالتأهل لأولمبياد طوكيو

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تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، بمناسبة تأهل أحمد الجندي لاعب منتخب للخماسي الحديث، إلى أولمبياد طوكيو بعدما توج ببرونزية بطولة العالم للكبار في مصر .

اعرب صبحي عن سعادته بتأهل أحمد الجندي إلي اولمبياد طوكيو، مثنيا على الاداء المتميز الذي يؤديه ابطال مصر من الخماسي الحديث ومنافستهم في البطولات والمحافل الدولية.
مؤكداً على ثقته في أن ابطال مصر من الخماسي الحديث وباقي ابطال مصر المشاركين سيبذلون كل الجهد في الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

مضيفاً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم لابنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

وجاء الجندي في المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية بينما توج المجري ادم ماروشش بالميدالية الذهبية ولاعب التحاد الروسي ألكساندر ليفانوف في المركز الثاني والميدالية الفضية.

واحتل أحمد أشرف المركز الرابع.


الجدير بالذكر أن المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

المصرى اليوم

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