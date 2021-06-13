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وزير الرياضة ومجاهد يشهدان مباراة الأولمبي أمام جنوب افريقيا

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وزير الرياضة ومجاهد يشهدان مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب افريقيا وزير الرياضة ومجاهد يشهدان مباراة الأولمبي أمام جنوب افريقيا

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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأولمبي المصري لكرة القدم امام نظيره الجنوب افريقي، في ثان مباريات المنتخب الودية استعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور اعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة.

حرص الوزير على التواجد ومؤازرة المنتخب الأولمبي قبيل مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً على تقديم كل الدعم للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، وتوفير احتياجاته من اجل المنافسة في الأولمبياد.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، احرز أحمد ياسر ريان، الهدف الأول والثاني في الدقيقة 18 والدقيقة 20 من الشوط الأول، واحرز صلاح محسن الهدف الثالث من تسديدة رائعة تسكن الشباك في الدقيقة 23.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري جاء في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو والتي تسمي "مجموعة الموت"، حيث يتواجد أيضاً منتخبات الأرجنتين، أسبانيا، ومنتخب أستراليا.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري مباراته الاولي امام جنوب أفريقيا، يوم الخميس الماضي، على إستاد السويس، تغلب فيها المنتخب المصري بهدفين نظيفين، أحرز هدفي المباراة مصطفي محمد مهاجم المنتخب والمحترف في صفوف نادي جالتا سراي التركي.

المصرى اليوم

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