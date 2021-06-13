المناطق الحرة: 270 جلسة ثنائية بين مسؤولين ورجال أعمال في منتدى الاستثمار الأفريقي

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قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إنه مدار ثلاثة أيام فعاليات الدورة الأولي لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، تحت شعار «التكامل من أجل النمو» بمدينة شرم الشيخ، تم عقد 270 اجتماعًا ثنائيًا بين رجال الاعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الإفريقية المشاركة بالمنتدى.

وأضاف «عبدالوهاب» خلال كلمته في اختتام أعمال المنتدى، أنه تمت مناقشه خلال جلسات المنتدى السبع ما تشهده قارتنا الافريقية من تحديات إقليمية ودولية وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الترويج للاستثمار الإفريقية وتبادل الخبرات حول سبل وضع حلول عملية وملموسة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وتناولت جلسات المنتدى مناقشة عدة موضوعات هامة تَمثلت في دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية، وكذلك دراسة أفضل المُمارسات لهيئات الاستثمار الإفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وكذلك دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية وآليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات الإفريقية النفاذ إلى الأسواق العالمية ومناقشة سُبل سَد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الإفريقي في تمويل كبرى المشروعات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.