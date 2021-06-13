أخبار عاجلة

جورجينا ترقض وتمرح مع كريستيانو جونيور -
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو -
«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا» -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا -
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو) -
تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«سياحة النواب» تزور الغردقة للوقوف على أعمال التطوير

Print
«سياحة النواب» تزور الغردقة للوقوف على أعمال التطوير «سياحة النواب» تزور الغردقة للوقوف على أعمال التطوير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها، الأحد، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين.

وخلال المناقشات رأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجي والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى ، وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها ( المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة ) وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستمرار في تقديم التسهيلات والمبادرات لدعم قطاع السياحة وتقليل حجم الرسوم والتكاليف المفروضة على السائحين، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات مع التأكيد على أهمية وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص.

كما أوصت اللجنة برفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية، واستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة.

ودعت اللجنة لابتكار شكلاً جديداً للترويج لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه

الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه

دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة

لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثوره يونيو المجيدة

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثوره يونيو المجيدة