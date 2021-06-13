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تمكن منتخب النمسا من الفوز على منافسه مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

شهد اللقاء تقارب في المستوى خلال أحداث الشوط الأول وتقدمت النمسا في الدقيقة 18 عن طريق ستيفان لاينز، وتعادلت مقدونيا الشمالية بأقدام جوران بانديف في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، حقق النمسا تفوق ملحوظ في الأداء وقامت بالعديد من الهجمات التي أسفرت عن هدفين بأقدام مايكل جريجوريتش وماركو أرناوتوفيتش في الدقائق 78 و89.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النمسا إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الثالثة، وتنتظر نتيجة مباراة هولندا وأوكرانيا.