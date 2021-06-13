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السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية في شبرا الخيمة وسط انتظام حركة القطارات

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السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية في شبرا الخيمة وسط انتظام حركة القطارات السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية في شبرا الخيمة وسط انتظام حركة القطارات

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تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة، واضطرت القوات لفصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى تم الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، ولم تتعطل حركة القطارات، حيث لم تتجاوز توقف حركة القطارات العشر دقائق.

وأكد مصدر أمني عدم توقف حركة قطارات الوجه البحري، كما تم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يستمر الحريق سوي دقائق دون توقف للحركة أو تاثير على القطارات أو طريق القاهرة الزراعي

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقل على الفور قوات الحماية المدنية وتم فصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو تعطل في القطارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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