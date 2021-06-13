وظائف جديدة في المحطات النووية لكل المؤهلات «الشروط والأوراق المطلوبة»

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وظائف جديدة أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عنها في الضبعة لخريجي كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة وكليات الطب والتجارة والحقوق بالإضافة إلى على خريجي المؤهلات المتوسطة، مؤكدة باب التقدم بدء من اليوم الأحد 13 يونيو وتستمر لمدة 20 يوما.

تقدم «المصري اليوم» خدمة للقراء وتنشر المؤهلات بأقسامها المختلفة المطلوبة للتعيين والشروط التي يجب توافرها وكيفية التقدم لتلك الوظائف.

1- خريجو كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة هي وقاية وتخطيط وأجهزة وتشغيل واتصالات وصيانة ومحلل تهديدات وجودة وسلامة وحاسبات ومفتش حماية ومفتش أمان ومهندس تدريب عام وتشغيل أنظمة ومواد وكواشف وبرامج صيانة وإخصائي قياس ومهندس انظمة إخصائي فيزياء بالإضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة.

2- مطلوب أخصائي خريج كليات علوم

3- مطلوب عاملين في مجال المحاماة لوظائف الشؤون القانونية.

4- وطلوب خرجي كليات تجارة لوظيفة محاسبين.

5- مطلوب وظائف في التنمية الإدارية عبارة عن باحث قانوني وأخصائي أمن وأخصائي شؤون إدارية واخصائي علاقات عامة ومترجم.

6- خريجي المؤهلات المتوسطة لمجموعة من الوظائف المكتبية ومندوبين أمن.

7- مطلوب لوظائف الفنية فني مساحة وفني سلامة صحة وممرض وسكرتارية وسائقين وعمال.

1- المؤهل الدراسي .

2- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو مستند الاعفاء منها.

3- صورة بطاقة الرقم القومي شرط ان تكون سارية.

4- شهادات خبرات العمل ان وجدت.

5- رخصة قيادة سارية للمتقدمين للتعين في وظيفة سائق.

6- كتابة اقرار بمواقع العمل بالضبعة بمحافظة القاهرة أو غيرها.

1- سحب كراسات التعيين في الهيئة للتقدم للوظائف التي حددتها.

2- التقديم باليد في مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بميدان هشام بركات في حي مدينه نصر في القاهرة.

3- رسوم كراسات الشروط قيمتها ١٠٠ جنيه للدرجة الاولي فما دون و٢٠٠ جنيه لمدير عام ورئيس قطاع.

4- الاستعداد لإجراء الاختبارات المقررة للتعيينات الجديدة في الهيئة للمؤهلات العليا عبارة عن اختبار فني تخصصي على الحاسب الالي واختبار لغة بمعهد اللغات اختبار سمات شخصية ممكنه واختبار مواجهة شخصية من الجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية واعضاء من جهات متنوعة.

سحب الكراسات التعيين اعتبارا من اليوم الاحد 13 يونيو من مقر الهيئة بمدينة نصر وان كافة البيانات التفصيلية للوظائف على الموقع الخاص بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.