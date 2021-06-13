طالب ينتحر بشنق نفسه في المنيا لمروره بضائقة نفسية

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شنق طالب نفسه داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا، وذلك لمرور بظروف نفسية، وجري نقل جثته إلى مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة «خ.ع.ر - 15 سنة - طالب - مقيم بإحدى قرى مركز المنيا»، في حالة شنق داخل غرفة منزله.

وأفادت التحريات الأولية مرور الطالب بظروف نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وعدم وجود شبهة جنائية طبية حول الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف، بعد نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.