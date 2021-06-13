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لجنة الخطة : 500 مليون جنيه حافز جودة للمعلمين في الموازنة الجديدة

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لجنة الخطة : 500 مليون جنيه حافز جودة للمعلمين في الموازنة الجديدة لجنة الخطة : 500 مليون جنيه حافز جودة للمعلمين في الموازنة الجديدة

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تم رصد 500 مليون جنيه حافز جودة للمدرسين بالموازنة الجديدة.

وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير المالية لم يمتلك المعلومات الكافية حول الأزمة.

وتابع أن اليوم شهد مناقشة الموازنة العامة للدولة مؤكدًا أنها طموحة وبها أشياء كثيرة تخص المواطن محدود الدخل، وتم زيادة 2 مليار جنيه لدعم وتشغيل المستشفيات الجامعية وتم زيادة 500 مليون جنيه حافز للمدرسين من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، فضلا عن 500 مليون جنيه حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس.

وختم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الصحة والتعليم والتعليم العالي والمراكز البحثية يستحوذون على 13.8% من الموازنة الجديدة.

المصرى اليوم

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