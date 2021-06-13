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«صحة النواب» تطالب بتسجيل علاج «ضمور العضلات» على نفقة الدولة

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«صحة النواب» تطالب بتسجيل علاج «ضمور العضلات» على نفقة الدولة «صحة النواب» تطالب بتسجيل علاج «ضمور العضلات» على نفقة الدولة

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طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضى وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زايدن، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضي ضمور العضلات في .

وطالب النائب بإدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلي نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد زيدان أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضى ضمور العضلات ليتسنى علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.

وعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة القيام بالتسجيل القومي لهذه الحالات من مرضي ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر على الأطفال حتي يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات.

ولفت إلى أنه حال وجود عجز في التمويل، تكون هناك مبادرة مشتركة بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، للتغلب على مشكلة التمويل، مؤكدا أهمية الاكتشاف والتشخيص المبكر والتسجيل القومي لهذا المرض.

وأشار إلى أهمية أن تستعين وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية لأن فيها وحدات جينات، وهناك العديد من الأبحاث الجينية في الجامعات، وقال: «ذلك سيكون حل لنحو 70% من المرضي، ويتبقي عدد قليل يحتاج العلاج الجيني الحقيقي، وتحدد من يحتاج تأهيل ومن يحتاج تدخل فوري».

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضي ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير وخطة وهناك اتفاقيات، وخطوات تنفيذية وجادة جدا، وتابع: «هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل على ذمة التأمين الصحي من أول يوم ولادته حتي سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي وتم مدهم بأجهزة تعويضية».

المصرى اليوم

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