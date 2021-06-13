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سكرتير محافظة أسوان يزور مصابي حادثي الطريق الصحراوي الغربي والعلاقي

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سكرتير محافظة أسوان يزور مصابي حادثي الطريق الصحراوي الغربي والعلاقي سكرتير محافظة أسوان يزور مصابي حادثي الطريق الصحراوي الغربي والعلاقي

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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا، بزيارة تفقدية للمصابين بمستشفى أسوان الجامعي، عقب وقوع حادثي سير إحداهما على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان / القاهرة»، والآخر على طريق «أسوان / العلاقي»، ما أسفر عن وفاة أثنين من المواطنين وإصابة 15 أخريين، بالإضافة إلى 5 سودانيين، وذلك للأطمئنان على حالتهم الصحية رافقه خلالها الدكتور شريف حسن فراج نائب مدير عام المستشفى حيث نقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، وقد تم خروج 12 مصابًا بعد تماثلهم للشفاء، في حين يتلقى ٨ مصابين العلاج اللازم منهم 3 مصابين تم حجزهم بالعناية المركزة لحالتهم الحرجة، بينما يتلقى ٥ مصابين من السودان الشقيق الرعاية الطبية المتكاملة بقسم الاستقبال.

ووجّه المحافظ -بحسب بيان الأحد- تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى صرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وجاء حادث الطريق الصحراوي الغربي نتيجة اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ملاكي، بينما جاء حادث طريق العلاقى نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل.

المصرى اليوم

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