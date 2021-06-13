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خلال أسبوع.. أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفِّذ 10700 جولة رقابية

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خلال أسبوع.. أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفِّذ 10700 جولة رقابية خلال أسبوع.. أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفِّذ 10700 جولة رقابية
تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزامها بتعليمات الجهات المختصة

خلال أسبوع.. أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفِّذ 10700 جولة رقابية

نفَّذت الفِرق الميدانية بأمانة تبوك وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي (10719) جولة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، نتج منها إغلاق (61) منشأة، ومخالفة (126) منشأة أخرى، إضافة إلى عدد من الجولات الرقابية المشتركة مع القطاعات المعنية.

وأوضحت أمانة تبوك أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لخططها الوقائية لضمان سلامة المجتمع، وأسفرت عن رصد (8) مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهودها للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبيّنت أن الفِرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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