المشدد ٥ سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وأمانة سر محمد فاروق، الأحد، بمعاقبة ٧ متهمين بالسجن المشدد ٥ سنوات، لإدانتهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٩، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من المدعو «ر. ع. إ» ٣٢ عاما عامل وسائق توك توك، ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله دراجته البخارية ليلا طلبت منه ربة منزل توصيلها إلى أحد الأماكن، وفي الطريق فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية، باعتراض طريقه وطلبوا منه التخلي عن الدراجة وعند مقاومتهم أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدي عليه بالضرب مما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة دراجته البخارية وحافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية ولاذوا بالفرار.

جري تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «أ. خ. ع» ٢٩ عاما ربة منزل ومقيمة مركز الزقازيق، و«ح. إ. م» ٢٣ عاما سائق، و«ف. م. ع»، و«أ. ع. ل»، و«ح. ط. ع» ١٩ عاما مكوجي، والمقيمين بدائرة مركز منيا القمح، و«ت. ع. م» ٣٦ عاما سائق، وم. ع. م «٣١ عاما سائق والمقيمان روض الفرج القاهرة، وتبين من التحريات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بارتكاب الواقعة، فيما قام المتهمان السادس والسابع بإخفاء المنقولات رغم علمهم بأنها من متحصلات جريمة السرقة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة مملوكة للمتهم السادس، كما ضبط بحوزتهم سلاح ناري بندقية آلية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.