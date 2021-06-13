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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «المؤتمرات» و«الوافدين»

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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «المؤتمرات» و«الوافدين» رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «المؤتمرات» و«الوافدين»

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الأحد، اجتماعات مجلس إدارة مركز المؤتمرات، واللجنة العليا للوافدين، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال اجتماع مركز المؤتمرات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مدير المركز، ناقش رئيس الجامعة، آليات تحديد الأسعار المخصصة لكافة أنواع الغرف، واسعار القاعات المتنوعة، بالإضافة إلى مناقشة تحديد نسب الخصم لأعضاء هيئة التدريس، ووجه بتزويد المركز بعدد من العاملين، وعدد من أجهزة الكمبيوتر واستكمال الهيكل الإداري.

وناقش رئيس الجامعة، خلال اجتماع الوافدين، بحضور الدكتور حسام نصار، المنسق العام للجنة، آليات تطبيق قرار مجلس الجامعة رقم 197 الذي ينص على إعفاء الطلاب الوافدين من قطاع غزة من المصروفات الدراسية، كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن امتحانات للطلاب الوافدين في ظل استمرار جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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