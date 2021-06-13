أخبار عاجلة

جورجينا ترقض وتمرح مع كريستيانو جونيور -
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو -
«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا» -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا -
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو) -
تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف

Print
تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، تقريرًا من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 113 ألفاً 389 رأس،منها 91 ألف 381 رأساً من الأبقار،و 22 ألف من الأغنام والماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة مطلع أبرايل الماضى وحتى 10 يونية 2021»،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا