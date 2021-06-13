تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف

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تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، تقريرًا من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 113 ألفاً 389 رأس،منها 91 ألف 381 رأساً من الأبقار،و 22 ألف من الأغنام والماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة مطلع أبرايل الماضى وحتى 10 يونية 2021»،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.