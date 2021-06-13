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محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 500 حالة تعدي على النيل منذ بداية الموجة الـ17

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محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 500 حالة تعدي على النيل منذ بداية الموجة الـ17 محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 500 حالة تعدي على النيل منذ بداية الموجة الـ17

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اطلاعه، الأحد، على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم«أمس»إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 3950متراً بنطاق مركز ومدينة ناصر ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 501 حالة تعد على مساحة إجمالية 200ألف و711 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى صباح اليوم.

وأوضح أحمد إبراهيم أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى ،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

المصرى اليوم

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