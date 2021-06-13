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رئيس جامعة كفرالشيخ يُكرّم مدير إدارة التربية العسكرية السابق

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كرّم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الأحد، العميد أركان حرب بهاء خيرت، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة السابق، وأهداه درع الجامعة، نظرًا لما بذله من جهود في الإشراف على دورات التربية العسكرية للطلاب وبعض الأنشطة الأخرى التي من شأنها تقوية الانتماء لدى الطلاب من خلال تنظيم ندوات ترتبط بالمناسبات القومية ورحلات ميدانية إلى المزارات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها والمناطق العسكرية لتعريف الطلاب بما تقوم به القوات المسلحة لخدمة وحماية أمن ونهضتها وتقديم الشكر له باسم أسرة الجامعة على مجهوداته المتميزة ،خلال فترة قيادته إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجامعة العقيد أحمد الكاشف بمناسبة توليه منصبه مديرا لإدارة التربية العسكرية خلفًا للعميد أركان حرب بهاء خيرت متمنيا لهما التوفيق والنجاح في موقعهيما الجديدين.

التربية العسكرية
التربية العسكرية
التربية العسكرية

المصرى اليوم

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