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خالد الجندي: الفهم الخاطئ لـ«الخبيثون للخبيثات» جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس

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خالد الجندي: الفهم الخاطئ لـ«الخبيثون للخبيثات» جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس خالد الجندي: الفهم الخاطئ لـ«الخبيثون للخبيثات» جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مهمته هو تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، خاصة في أمور تفسير القرآن الكريم، لافتا إلى أن التصحيح يكون بعرض كل الاراء المختلفة لتدريب الناس على الاختلاف.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «»، الأحد: «الناس اتعودت على فكرة اتجاه واحد بفهم خاطئ، فمثلا هناك فهم خاطئ لآية جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس، وأكثر الأمور انتشارا الآية الكريمة (الخبيثون للخبيثات)، تلاقى زوجة تقولها وتقول أنا مش لازم أعيش معاه ده خبيث وأنا طيبة، في حين أن الآية الكريمة ليس لها علاقة نهائيا بالأزواج، ولهذا وجب التوضيح لأن الفهم الخاطئ لها جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس».

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