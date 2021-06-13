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نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج هذا العام، وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام الحالي.

وشملت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، كما يشترط التحصين بأنواعه الثلاثة «محصن- محصن جرعة واحدة- محصن متعاف»، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة، التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم «مع عصبة النساء».