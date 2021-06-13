مخرج مسلسل «الطاووس» يكشف عن بداياته مع عالم الإخراج

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إنه عمل لسنوات طويلة مدير تصوير، ثم أصبح مخرجاً وقدم العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث شُعب لصيقة ببعضها في العمل الفني، وهي المخرج والمصور والمونتير، ولا بد أن يناقشوا فكرة العمل للوقوف على أدق تفاصيلها، حتى تخرج برؤية واحدة.

وأضاف«عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هيّ»، المذاع على قناة «دريم»، أنه يحب المغامرة جدا في الأعمال الفنية، لذلك عندما شعرت بأني أستطيع أن أكون مخرجاً، أخذت الخطوة في الوقت المناسب، وقد أعطاني ذلك ميزة جديدة، وهي أنني أستطيع أن أفكر بعقلية المخرج وعين المصور في نفس اللحظة، لأنني أترجم أفكاري، وأحاول عمل أسلوب سرد بصري للقصة التي أقدمها للمشاهد.

وعن إصدار المجلس الأعلى للإعلام بيانا كاد يوقف عرض مسلسل «الطاووس»، أوضح أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر بيانًا بالتحقيق مع صناع العمل، بسبب أن بعض الناس قام برفع دعوى على المسلسل وادعت أنه يتعرض لها، لكن كانت جميع أوراق العمل سليمة بما فيها التصاريح الرقابية وتحقق المجلس من ذلك، وتم حفظ التحقيق.