أخبار عاجلة

جورجينا ترقض وتمرح مع كريستيانو جونيور -
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو -
«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا» -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا -
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو) -
تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مخرج مسلسل «الطاووس» يكشف عن بداياته مع عالم الإخراج

Print
مخرج مسلسل «الطاووس» يكشف عن بداياته مع عالم الإخراج مخرج مسلسل «الطاووس» يكشف عن بداياته مع عالم الإخراج

لاقتراحات اماكن الخروج

قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إنه عمل لسنوات طويلة مدير تصوير، ثم أصبح مخرجاً وقدم العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث شُعب لصيقة ببعضها في العمل الفني، وهي المخرج والمصور والمونتير، ولا بد أن يناقشوا فكرة العمل للوقوف على أدق تفاصيلها، حتى تخرج برؤية واحدة.

وأضاف«عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هيّ»، المذاع على قناة «دريم»، أنه يحب المغامرة جدا في الأعمال الفنية، لذلك عندما شعرت بأني أستطيع أن أكون مخرجاً، أخذت الخطوة في الوقت المناسب، وقد أعطاني ذلك ميزة جديدة، وهي أنني أستطيع أن أفكر بعقلية المخرج وعين المصور في نفس اللحظة، لأنني أترجم أفكاري، وأحاول عمل أسلوب سرد بصري للقصة التي أقدمها للمشاهد.

وعن إصدار المجلس الأعلى للإعلام بيانا كاد يوقف عرض مسلسل «الطاووس»، أوضح أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر بيانًا بالتحقيق مع صناع العمل، بسبب أن بعض الناس قام برفع دعوى على المسلسل وادعت أنه يتعرض لها، لكن كانت جميع أوراق العمل سليمة بما فيها التصاريح الرقابية وتحقق المجلس من ذلك، وتم حفظ التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا