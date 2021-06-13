وزير القوى العاملة: 500 ألف عامل في العاصمة الإدارية ومشروعات الدولة حلت أزمة البطالة

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تنسيقية شباب الأحزاب طرحت العديد من الأفكار خلال الجلسة التي تمت مع التنسيقية مشيرا على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تواجد الوزارة ومراكز التدريب في القرى أدى إلى وجود إقبال من الشباب مؤكدا أن الوزارة لو استطاعت تنفيذ 100 ألف مشروع سيتم توفير مليون فرصة عمل.

وتابع أن وزارة القوى العاملة توفر فرص عمل في القطاع الخاص وهناك طلب كبير على العمالة لدرجة أن أصحاب المشروعات يشتكون من نقص العمالة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة لديها قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني وأن الوزارة تطبق مبادرة “حياة كريمة” في كل القطاعات منذ إعلان الرئيس السيسي عنها.

وأكد أن معدلات البطالة انخفضت في مصر خلال عام 2020 لـ7.7% وأن المشروعات الكبرى للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن موقع الوزارة يستقبل الباحثين عن فرص العمل في المحافظات المختلفة مؤكدا أنه تم إعداد قاعدة بيانات للعمالة المنتظمة على مستوى الجمهورية للاهتمام بهم وتم حصر نحو 180 ألف عامل غير منتظم لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستكمل وزير القوى العاملة: استطعنا توفير ما يقرب من 250 ألف بوليصة تأمين على الحياة وعلى الإصابات تصل قيمتها لـ100 ألف جنيه وأن كافة الوزارات تتكاتف لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة.