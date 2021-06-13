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الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة

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مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» تغطية مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا في إطار الاستعداد لمنافسات أولمبياد.

ويلعب شوقي غريب المدير الفني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود مرعي – أحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.

خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

- بداية المباراة.

الدقيقة 5: سيطرة من منتخب جنوب أفريقيا على الكرة.

الدقيقة 6: محمود جاد يتألق وينقذ هدف مؤكد.

المصرى اليوم

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