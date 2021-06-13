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وزير الرياضة: محافظ جنوب سيناء رئيساً لمجلس أمناء المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ

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وزير الرياضة: محافظ جنوب سيناء رئيساً لمجلس أمناء المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ وزير الرياضة: محافظ جنوب سيناء رئيساً لمجلس أمناء المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ

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أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتشكيل مجلس أمناء المدينة الرياضية والشبابية بمدينة شرم الشيخ برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعضوية كل من الدكتور عادل رضوان والدكتور أحمد عفيفي والدكتور جمال محب وذلكر في ضوء التواصل والتنسيق بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشان تعظيم الاستفادة من مختلف المنشآت الشبابية والرياضية بجنوب سيناء.

وتضمن قرار وزير الشباب والرياضة الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المدينة الرياضية والشبابية بمدينة شرم الشيخ بما يهئ لها المناخ لتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج للنشء والشباب من أبناء المحافظة إضافة إلى استقبال الوفود الشبابية من مختلف المحافظات المصرية وخاصة خلال الإجازة الصيفية.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن رئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمجلس الأمناء سوف يمثل إضافة كبيرة وتغيراً جذرياً لأداء المدينة الأمر الذى سينعكس على توسيع وتكثيف الخدمات التي ستقدمها المدينة خلال الفترة المقبلة.

مشيراً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال لاستغلال إمكانات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية من خلال استضافة الوفود من ملاعب وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة وكذلك الإقامة بالفندق المتميز التي تتضمنه مرافق المدينة ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية.

المصرى اليوم

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