مفاجأة في واقعة «طفل القمامة» بشبرا: ظل حيًا ١٠ ساعات بعدما ألقته أمه

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كشف تقرير الطب الشرعي وتحريات مباحث القليوبية عن مفاجأة في واقعة «طفل القمامة» بشبرا، الذي ألقته أمه في صندوق القمامة في محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، حيث أظهر تقرير الصفة التشريحية وسؤال الشهود أن الطفل ظل قرابة 10 ساعات في صندوق القمامة، وكان لا يزال على قيد الحياة حتى عثر عليه الأهالي، ونقلوه إلى المستشفى، ومكث قرابة ساعتين في المستشفى، وتوفى بعد ذلك.

كشفت التحقيقات عن أن والدة الطفل وتدعى «ش.ش.ع» 32 سنة ربة منزل أدلت باعترافات تفصيلية حول جريمتها في التحقيقات أمام النيابة التي اخلت سبيلها بكفالة في وقت سابق حيث قالت أنها متزوجة منذ 8 سنوات ورزقت م بـ 3 بنات من زوجها الذي كان يتمني ان يرزقه الله بطفل ذكر، مشيرة إلى أنها يوم الحادث كانت تقوم بإرضاع الطفل وأثناء ذلك أصيب بحالة اختناق وفقد الوعي، وتوقف عن البكاء، فظنت على الفور أنه توفى بسب هذا الموقف.

وأضافت: «خفت من زوجى وخصوصا أنه الولد الوحيد على 3 بنات، فخفت من غضبه فاختمرت في عقلى فكرة التخلص منه، حيث قمت بحمل الطفل ونزلت من الشقة وظلت تفكر في طريقة التخلص منه حتى قررت إلقائه في صندوق قمامة والادعاء بأنه اختطف«.

وأشارت المتهمة إلى أنه عندما عاد زوجها إلى المنزل وسألها عن الطفل، أخبرته بأنها استقلت «توك توك» لشراء بعض مستلزمات المنزل وأثناء سير التوك توك أشهر السائق سلاحا أبيض في وجهها وهددها وخطف الطفل وفر هاربا ليكتشف المصيبة بعد توصل الشرطة لها وضبطها

في وقت سابق، أخلى قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة سبيل الأم المتهمه بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، وقالت النيابة العامه إنه بعد تلقي تقرير الطب الشرعي تبين وفاة الطفل نتيجة الرضاعة.

كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم شبرا الخيمة يفيد العثور على طفل بمنطقة محور العصار في صندوق قمامة.

وكشف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، عن أن أم الطفل وراء الواقعة، وتم ضبطها، وتولت النيابة التحقيقات.