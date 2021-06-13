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مصرع عامل وحارس عقار سقطا على «كابينة مصعد» بالشرقية

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مصرع عامل وحارس عقار سقطا على «كابينة مصعد» بالشرقية مصرع عامل وحارس عقار سقطا على «كابينة مصعد» بالشرقية

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لقي عامل وحارس عقار مصرعهما، الأحد، إثر سقوطهما على «كابينة مصعد» بأحد الأبراج السكنية بدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير، بسقوط عامل وحارس عقار على كبينة مصعد «اسانسير» من الدور السابع أثناء قيامهما بإزالة حواجز خرسانية بأحد الأبراج السكنية بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم في الحادث.

تم نقل الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة ومعرفة أسباب الحادث وكيفية حدوثه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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