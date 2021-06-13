أخبار عاجلة

أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا -
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو) -
تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية -
البابا تواضروس يلتقي كهنة مار مرقس كليوباترا -
وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملات مفاجئة على مخابز وبدالي العامرية (صور) -
الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دول مجموعة السبع تتفق على زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ

Print
دول مجموعة السبع تتفق على زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ دول مجموعة السبع تتفق على زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق زعماء مجموعة السبع اليوم الأحد على زيادة مساهمات دول المجموعة للوفاء بتعهد متأخر بتوفير مئة مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على خفض انبعاثات الكربون والتكيف من آثار التغير المناخي لكن بلدين اثنين فقط قدما تعهدات ملموسة بالمزيد من الأموال.

وبجانب خطط وصفت بأنها تسهم في تسريع تمويل مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية والتحول إلى التكنولوجيا المتجددة والمستدامة، تعهدت الدول السبع بالوفاء بهدف تمويل مكافحة تغير المناخ.

لكن جماعات مدافعة عن المناخ قالت إن التعهد الذي أعلن في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع يفتقر إلى تفاصيل وإنه ينبغي للدول المتقدمة أن تكون أكثر سخاء في تعهداتها المالية.

وفي البيان الختامي، جددت الدول السبع، وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، التزامها «بتوفير مئة مليار دولار سنويا من الموارد العامة والخاصة حتى عام 2025».

وأضافت «حتى تحقيق هذا الهدف... نلتزم بزيادة إجمالي المساهمات الدولية العامة في تمويل المناخ لهذه الفترة ودعوة بلدان أخرى متقدمة إلى الانضمام وزيادة إسهامها في هذا الجهد».

وعقب انتهاء القمة، قالت كندا إنها ستضاعف تعهدها المالي تجاه المناخ إلى 5.3 مليار دولار كندي (4.4 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وقالت ألمانيا إنها ستزيد إسهامها بواقع مليارين إلى ستة مليارات يورو (7.26 مليار دولار) سنويا حتى 2025«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا