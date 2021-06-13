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بايدن: بوتين محق عندما قال إن علاقات موسكو مع واشنطن بأدنى مستوياتها

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بايدن: بوتين محق عندما قال إن علاقات موسكو مع واشنطن بأدنى مستوياتها بايدن: بوتين محق عندما قال إن علاقات موسكو مع واشنطن بأدنى مستوياتها

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت وبلغت أدنى مستوياتها.

وقال بايدن للصحفيين في ختام اجتماع قادة مجموعة السبع: «اسمحوا لي أن أوضح أنه (بوتين) على حق، إنها ( العلاقات بين البلدين) في مستوى منخفض».

وزعم الرئيس الأمريكي أن تدني العلاقات بين البلدين سببه «عدم تصرف بوتين، في كثير من الحالات، بما يتفق مع المعايير الدولية».

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة «لا تسعى للصدام مع »، مضيفا أنه «ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل سويا مع روسيا بشأن ليبيا».

المصرى اليوم

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