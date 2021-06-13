وكيل «النواب»: يوجد تدني في حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص بالموازنة الجديدة

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طالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بإعلان رؤيتها المستقبلية لتنفيذ الخطة السنوية وآلية تنفيذ خطة 2030، وتقييم تلك الخطة بالمؤشرات التنافسية العالمية

وقال «أبوالعنين»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد أثناء مناقشة الموازنة العامة: «هناك تدنى في حجم الاستثمارات في القطاع الخاص بمشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث يبلغ نحو 25% من حجم الاستثمارات الكلية، وأغلب الاستثمارات حكومية وجزء كبير منها في قطاع البترول».

وأشار إلى أهمية استثمارات القطاع الخاص خاصة في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الاتجاه العالمى يتجه إلى تعظيم استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف: «أتمنى أن تتكلم الموازنة بلغة العصر، وأن يكون هناك استثمارات في النانو تكنولوجى وغيرها من الصناعات الحديثة، ونحتاج فكرا جديدا لتسويق مصر وبرامج للتسويق العالمي واستقطاب رؤوس الاموال من الخارج».

وتابع: «لابد من تعظيم القوى الناعمة لمصر، ودورها على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والعالم، لتكون قيمة مضافة لمصر».