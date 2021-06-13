صبحي يقوم بجولة تفقدية بنادي النادي بمساكن شيراتون ويوجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال

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فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت وخاصة تلك المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بنادي النادي فرع مساكن شيراتون لمتابعة سيرالأعمال الإنشائية التي تتم في النادي علي طريق الاوتوستراد والطرق المؤدية إليه.

كما شدد وزير الرياضة على جميع القائمين بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات التطوير التي تتم في النادي من خلال العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تتابع عملية التطوير أول بأول، للإنتهاء من النادي حتي يكون علي أعلي مستوي لمرتادي النادي والمنطقة المحيطة.

وعلي جانب آخر، تفقد صبحي مكتب العضويات ومدي جاهزيته لاستقبال السادة راغبي الإشتراك في النادي.

واضاف صبحي أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والانشاءات بمختلف المؤسسات الشبابية والرياضية خلال الأشهر القليلة المقبلة.