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كوريا وبريطانيا يتفقان علي ضرورة التوزيع العادل للقاحات كورونا

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كوريا وبريطانيا يتفقان علي ضرورة التوزيع العادل للقاحات كورونا كوريا وبريطانيا يتفقان علي ضرورة التوزيع العادل للقاحات كورونا

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن على توسيع التعاون في التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19، جاء ذلك على هامش لقاء القمة بينهما في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كورنوال ببريطانيا.

وأبدى مون تقديره لبريطانيا التي تواجه جائحة كوفيد-19 بصورة ناجحة، مع تحقيق نسبة عالمية من عملية التطعيم باللقاحات، مع الاشارة إلى أن كوريا الجنوبية تهدف أيضا لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر القادم من خلال عملية التطعيم السريعة.

وتفق الزعيمان على استمرار علاقة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، ومن بينها التجارة والاستثمار، على أساس اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت في حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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