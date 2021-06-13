كوريا الجنوبية تحتج علي تسمية اليابان لجزر دوكدو بـ تاكيشيما

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احتجت كوريا الجنوبية على تسمية جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد بالاسم الياباني، وهو جزر تاكيشيما، في فيديو ترويجي كشفت عنه قوات الدفاع الذاتي اليابانية مؤخرا.

وذكر مسؤول كوري أن الحكومة تتخذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد ادعاء اليابان غير المعقول بملكية جزر دوكدو، كما شددت عليه مرارا وتكرارا، وقد ظهرت لقطات تحمل عبارة مشكلة جزر تاكيشيما على البحر الشرقي في الخريطة التي تظهر منطقة شمال شرق آسيا، في الفيديو الذي نشرته هيئة الأركان المشتركة اليابانية بوزارة الدفاع اليابانية في وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك للترويج لسياستها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية دبلوماسيًّا يابانيًّا رفيع المستوى في وقت سابق من الشهر للاحتجاج على ادعاء اليابان أن جزر دوكدو تعد جزءًا من الأراضي اليابانية في خريطة منشورة على موقع أولمبياد طوكيو على الإنترنت.

وتسيطر كوريا الجنوبية حاليًّا على جزر «دوكدو»، حيث ترابط فيها قوة صغيرة من الشرطة، منذ تحريرها من الاستعمار الياباني الذي استمر بين عامي 1910 و1945.