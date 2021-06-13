باكستان تتهم الهند بقتل 3 مدنيين في كشمير: الاعتقالات مستمرة

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أدانت باكستان، مقتل 3 مدنيين في إقليم «جامو وكشمير»، الواقع تحت سيطرة الهند، التي ألغت الحكم الذاتي للإقليم في أغسطس عام 2019.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، زاهد حفيظ شودري، إن الهند كثفت عمليات القتل التي تمارسها خارج نطاق القضاء بحق الكشميريين، مشيرا إلى مقتل أكثر من 55 كشميريا على يد القوات الهندية، منذ مطلع العام الجاري.

وقال شودري في بيان إن «الاعتقالات التعسفية بحق الشباب الكشميري لا تزال مستمرة».

وذكرت السلطات الباكستانية، أن الشرطة الهندية أطلقت النار عشوائيا في الاشتباكات التي اندلعت في «جامو كشمير»، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

ويطالب أبناء كشمير إما بالاستقلال والتمتع بالحكم الذاتي أو الانضمام لباكستان.