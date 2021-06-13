غريب يدفع بـ«صلاح محسن» أساسياً أمام جنوب أفريقيا

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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة جنوب أفريقيا الودية بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود مرعي – أحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.

خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية بين المنتخبين خلال 3 أيام حيث انتهى اللقاء الأول بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وتأتي هذه المباريات الودية في إطار الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.