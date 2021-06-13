هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها: «الـ5 أيام الجايين هتحدد حاجات كتيرة»

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طالبت الفنانة هنا الزاهد، الأحد، جمهورها، بالدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية جراحية مساء أمس، مشيرة إلى أن الـ5 أيام القادمين مهمين للاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشرت «هنا» صور تجمعها بوالدتها عبر «إنستجرام»: «أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا.. سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هتحدد حاجات كتيرة.. أرجو الدعاء».

وأضافت: «شكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي ماتشوفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا».

كانت الفنانة هنا الزاهد عادت منذ أيام من رحلة سياحية في تنزانيا مع زوجها الفنان أحمد فهمي، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وبيئة الحياة البرية.