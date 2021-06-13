مخرج «الطاووس»: فكرة المسلسل قائمة على الصراع بين طبقة الأغنياء والطبقة الشعبية

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قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إن فكرة المسلسل قائمة على الصراع بين طبقة الأغنياء الذين يمتلكون المال والجاه، وبين الطبقة الشعبية التي تتمثل في الفتاة وعائلتها والتي لديها أحلام بسيطة تتمحور في فرصة عمل والزواج والعيش بسلام.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هيّ»، المذاع على قناة «دريم»، أن هناك من يرى أن الصراع فقط بين الجاني والضحية، لكن وجود شخصية الفنانة سميحة أيوب كان مهما درامياً، لأنها تعتبر الصدر الحنون التي تعوض الضحية عن غياب الأهل، وفي نفس الوقت لديها مشاكلها الخاصة، لأن ابنها سافر إلى الخارج وتركها، واخترنا أن تكون امرأة مسيحية، ليعلم الجميع أن المجتمع المصري نسيج واحد.

وتابع: «أعلم جيداً أن وجود أسماء كبرى لفنانين كبار في مسلسل الطاووس يمكن أن يساعد في عملية التسويق، ولكن لم أفكر بهذه الطريقة، وما دار برأسي أن يكون السيناريو هو البطل الرئيسي للعمل وليس النجم».