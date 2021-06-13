الحريري: لبنان يتدهور اقتصاديًا واجتماعيًا كل يوم

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جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السبت، إن بلاده تتدهور اقتصاديا واجتماعيا كل يوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، أعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.

وأوضح الحريري: "وضعت المفتي في أجواء ما حدث خلال الفترة الماضية، وعيني وعين المفتي على البلد وما يهمّنا هو البلد (..) لبنان يتدهور اقتصاديا واجتماعيا كل يوم".

ولم يعقب الحريري على أسئلة الصحفيين بشأن قرار اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة منذ أشهر.

وتداولت وسائل إعلام محلية، السبت، من بينها صحيفة "النهار"، أنباء حول أن الحريري حسم قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، إن الحريري بات عاجزًا عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة.

وردا على رسالة عون، دعا البرلمان اللبناني، الحريري إلى الاستمرار في مساعي تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس ميشال عون.

وجراء خلافات سياسية بين ميشال عون والحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ في أغسطس/آب الماضي.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية، كما يشهد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة" في إدارة البلاد.

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