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عسير : سقوط مسيرة مفخخة على مدرسة

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المدينة: التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج...

93b4341520.jpgالمدينة المنورة :الوطن
5e4541e50c.jpg03 ذو القعدة 1442 هـ

الفيصل يطلع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار المؤسس

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامه...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

روبوتات لخدمة الحجاج المملكة في تطور دائم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم في الحرم...

icon-byline.pngالرياض: نجلاء الدوسري
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

التعليم تطلق قريبا منصة قادة المستقبل

كشف وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم عن إطلاق الوزارة قريباً منصة قادة المستقبل؛ لإعداد جيل من المعلمين والمعلمات في مهمة القيادة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

السماح للنساء بالحج بدون محرم باشتراط العصبة و3 باقات متنوعة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أنه سيسمح للنساء بالتسجيل بدون محرم، بشرط أن تكون ضمن عصبة من النساء، إلى جانب السماح لكبار السن بزيادة...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

3 ملايين غرامة ضد مشاهير حفل المنتج التجميلي بالرياض

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عقوبات تتجاوز ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية...

icon-byline.pngالوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

التجارة تمنع دعوة المشاهير لإقامة إعلانات في المحال التجارية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 48 يوما، وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

العدل تطرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

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