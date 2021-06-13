عسير : سقوط مسيرة مفخخة على مدرسة
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج...
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامه...
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم في الحرم...
كشف وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم عن إطلاق الوزارة قريباً منصة قادة المستقبل؛ لإعداد جيل من المعلمين والمعلمات في مهمة القيادة...
كشفت وزارة الحج والعمرة عن أنه سيسمح للنساء بالتسجيل بدون محرم، بشرط أن تكون ضمن عصبة من النساء، إلى جانب السماح لكبار السن بزيادة...
أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عقوبات تتجاوز ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية...
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 48 يوما، وتحديدا يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم...
أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات...