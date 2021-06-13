ضبط سائق دهس طفل أثناء قيادته «عجلة» ببنها

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ألقت مباحث مركز شرطة بنها، الأحد، القبض على السائق المتسبب في وفاة طفل عمره 10 سنوات في قرية شبلنجة دائرة المركز بعد صدمه بسيارتة اثناء قيادة «عجلة» في الشارع وفر هاربًا بسيارته.

فيما كشفت كاميرات المراقبة أرقام السيارة ومواصفاتها وتبين أنه من منطقة ابو حماد بمحافظة الشرقة وتم ضبطة وأحيل للنيابة فامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغا لشرطة النجدة باصطدام سيارة نقل بطفل وتوفى في الحال في منطقة شبلنجة دائرة مركز بنها.

انتقل المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز وقوات الأمن، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى «محمد م م ع» 10 سنوات كان يقود دراجة بدال «هوائية» فصدمتة سيارة نقل على طريق شبلنجة منيا القمح وفرت هاربة.

وبفحص إحدى الكاميرات في منطقة الحادث تبين أن السيارة المتسببة في الحادث نقل رقم 3618 وان قائدها يدعى «س م ا» من منطقة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتمكن النقيب اسلام صادق معاون مباحث المركز من ضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وحبس السائق 4 ايام على ذمة التحقيقات.