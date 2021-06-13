«النقض» تؤيد السجن 3 سنوات للمتهمين في «رشوة جمارك الإسكندرية»

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رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، الأحد، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة جمارك الإسكندرية»، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات، والعزل من الوظيفة.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مديرعام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الإسكندرية، ومدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، ومهندس رقابة على الصادرات والوارادات، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5 آلاف جنيه من المتهم الأول حتى الخامس، لضبطهم بتلقى رشوة مالية والسجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن لتقديمهم رشوة.